Le monde en cause : le Brésil manifeste contre le racisme

Au Brésil, le coronavirus creuse encore plus les inégalités raciales. Plus de la moitié des brésiliens se déclarent noir ou métis. Ces derniers sont surreprésentés dans les macabres statistiques des victimes du virus avec une proportion de plus de 62% testés positifs au Covid-19. Le Brésil est le 2e pays le touché au monde après les Etats-Unis par le coronavirus et le président Jair Bolsonaro continue à minimiser la gravité de la situation. Dans ce contexte et alors que le monde se révolte contre la mort brutale de Georges Floyd, le drame du petit Miguel a provoqué beaucoup d’émotion au Brésil :