« Le monde en cause » : un accueil particulier pour des malades belges

Direction la Belgique ce vendredi, à Lierneux plus précisément en Wallonie. L’un des plus grands centres d’accueil de malades psychiatriques du pays y propose un concept particulier. Une cinquantaine de patients ne dorment pas au sein de l’établissement, mais dans des familles, loin des blouses blanches. Pour les malades, les bienfaits sont évidents, tout comme pour les accueillants. Notre correspondant en Belgique, Jean-Jacques Héry, a pu le constater sur place :

