Kevin Ryser jouera en 2e ligue

Kevin Ryser n’arrêtera pas complètement le hockey sur glace. L’ancien défenseur du HC Ajoie a signé un contrat avec le SC Freimettigen. Ce club bernois situé entre Berne et Thoune évolue en 2e ligue alémanique. L’annonce a été faite par le club et relayée ce mardi par le site phothockey.ch. Kevin Ryser avait annoncé sa volonté de quitter le sport de compétition cet hiver, pour se consacrer à des études dans le but de devenir enseignant. Il a passé six saisons au HCA, remportant les deux trophées conquis par l'équipe jurassienne ces dernières années. /clo