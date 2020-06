« Faire descendre la BD dans les rues était extrêmement précieux »

Une première réussie pour « Delémont’BD HORS LES MURS ». La formule inédite du festival delémontain s’est terminée ce mardi. Des bédéistes romands ont présenté leur travail sur quelque 600 affiches placardées dans dix-sept villes de Suisse romande et à Bâle. Delémont et Porrentruy ont accueilli des œuvres dans le Jura. Le festival avait dû reporter sa 6e édition à 2021 en raison du coronavirus.





« Un bilan extrêmement heureux »

Philippe Duvanel, directeur artistique de Delémont’BD, est très satisfait de cette édition. La diffusion a par exemple été beaucoup plus large que d’habitude, se réjouit-il.

Sur le plan financier en revanche, les rentrées sont moins importantes cette année que lors des précédentes éditions. « On a eu la chance de suspendre la préparation du festival à temps et des mécènes ont soutenu ce nouveau projet. On devrait donc boucler cette édition sans déficit », rassure Philippe Duvanel.





Le coronavirus comme opportunité

Delémont’BD, bousculé par le coronavirus, s’est réinventé. « L’intérêt que nous a offert cette malheureuse situation a été extrêmement opportun pour nous. Ça nous a amenés à repenser notre festival », explique Philippe Duvanel.

Cette expérience hors les murs pourrait être reconduite. Tout dépendra du soutien financier pour ce projet mais « l’envie est là », affirme le directeur artistique du festival.