Un premier rapport économique pour le Jura et les deux Bâle

Le Jura, Bâle-Ville et Bâle-Campagne poursuivent leur coopération en matière de politique économique. Le Gouvernement jurassien a indiqué mercredi avoir pris connaissance du premier rapport économique réalisé conjointement entre les trois cantons. Ce dernier met en avant le développement de la région Bâle-Jura comme place économique et servira de base d’analyse pour le Programme de développement économique et aider à la mise en œuvre de la politique économique de la région Bâle-Jura. L’objectif pour le Jura, Bâle-Ville et Bâle-Campagne est d’engager des actions communes, notamment en matière de politique d’innovation publique et de promotion de la place économique, afin d’attirer dans la région entrepreneurs, chercheurs et entreprises innovantes. Les répercussions de la pandémie de coronavirus n’ont pas été intégrées dans ce rapport 2020, des chiffres précis n’étant pas encore disponibles.

Le rapport économique 2020 est disponible ci-dessous. /comm-gtr