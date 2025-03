La promotion économique s’attend à des emplois et des investissements

« Cela démontre l’utilité de la promotion économique qui est aussi là pour mettre en réseau les entreprises (225 relations qualifiées en 2024), servir de guichet unique pour elles, il n’y a pas que l’aspect financier. La décision d’une entreprise d’investir dans le Jura dépend de plusieurs facteurs, ce n’est pas forcément le soutien financier du canton qui est décisif, mais ça peut être déclencheur et c’est un soutien moral des autorités », relève Lionel Socchi.







« Vu la conjoncture, c’est plutôt réjouissant »

« 2024 s’inscrit globalement dans les chiffres des trois dernières années, voire dans les chiffres hauts. Quand on parle d’une cinquantaine de millions, vu la conjoncture, c’est plutôt réjouissant », apprécie le ministre de l’économie Stéphane Theurillat qui perçoit, à travers certains indicateurs économiques, de fébriles signes de reprise pour fin 2025 ou 2026. Le parc d'innovation Basel Area, partenaire important dans l’écosystème jurassien de l’innovation, affiche lui un taux de remplissage de 60% contre 80% en 2023. « Il ne faut pas s’en inquiéter, cela fait suite notamment au départ d’un gros locataire. Mais ces fluctuations sont normales et il est même bon d’avoir un peu de vide pour être capable d’accueillir de nouveaux projets quand ils se présentent », avance le chef du Service de l’économie et de l’emploi Claude-Henri Schaller.







Basel Area s’ancre de plus en plus dans l’écosystème jurassien

Depuis son rapprochement avec Bâle il y a une quinzaine d’années, le centre jurassien « affiche la plus grande densité de sous-traitants actifs dans les medtech par rapport à sa population », se félicite Claude-Henri Schaller qui se réjouit que l’économie jurassienne s’approprie de plus en plus cette structure de Basel Area. Les représentants de l’État ne cachent cependant pas que ces chiffres-là ne suffisent pas à tirer des projections fiscales d’avenir à même de sortir le Jura de l’ornière financière. Au regard de Stéphane Theurillat, cela va néanmoins « dans le bon sens ». /jpi