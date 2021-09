Droite, centre et milieux économiques contre l’initiative 99%

Les partis politiques jurassiens de droite et du centre ainsi que les milieux économiques ne sont pas séduits par l’initiative 99%, et c’est peu de le dire. Ils recommandent de rejeter massivement le texte des Jeunes socialistes suisses, soumis au vote le 26 septembre prochain. PDC, PLR, UDC, PVL, CCIJ, Fer-Arcju, AgriJura et Association des propriétaires fonciers : tous tirent à boulets rouge sur l’initiative. Le texte prévoit que les revenus du capital soient imposés à 150%, au lieu de 100%, à partir d’un montant défini. Les Jeunes socialistes évoquent le seuil de 100'000 francs de gain. La somme perçue servirait à aider les personnes qui disposent de petits ou de moyens revenus ainsi qu’à améliorer les prestations sociales.

Les opposants jurassiens au texte dénoncent un piège fiscal et affirment que l’initiative ne toucherait pas seulement le 1% des contribuables les plus riches. Ils estiment que « de nombreux autres acteurs économiques passeraient à la caisse », notamment les PME, les sociétés familiales de taille moyenne, les entrepreneurs dont le patrimoine personnel est lié à leur entreprise ou encore les propriétaires immobiliers, les exploitants agricoles et les épargnants. Les opposants dénoncent également « une surtaxe arbitraire sur des revenus fictifs », comme l’explique Pierre-Alain Berret, directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura :