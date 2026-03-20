Promotion économique : 45 entreprises jurassiennes soutenues en 2025

Le Canton du Jura a accompagné 45 entreprises en 2025 dans leur création ou développement. ...
Promotion économique : 45 entreprises jurassiennes soutenues en 2025

Le Canton du Jura a accompagné 45 entreprises en 2025 dans leur création ou développement. Ces projets pourraient générer 199 emplois à moyen terme et 48,1 millions de francs d’investissements.

Lionel Socchi (à droite) et le ministre de l'économie Stéphane Theurillat ont présenté les chiffres de la Promotion économique. Lionel Socchi (à droite) et le ministre de l'économie Stéphane Theurillat ont présenté les chiffres de la Promotion économique.

Soutenir l’économie locale malgré les incertitudes. En 2025, la Promotion économique du Canton du Jura a appuyé 45 entreprises dans leurs projets de création, d’implantation ou d’expansion. Ces initiatives devraient déboucher sur la création de 199 emplois à moyen terme et représenter 48,1 millions de francs d’investissements, selon les autorités cantonales.

Face à un contexte international instable, le Canton a maintenu son soutien aux entreprises déjà présentes. L’accent a été mis sur la modernisation, la transformation industrielle et l’adaptation aux nouvelles technologies.


Un écosystème d’innovation renforcé

L’année 2025 a aussi marqué une consolidation de l’innovation. Un représentant du domaine des EPF est venu renforcer les compétences scientifiques locales et favoriser les collaborations avec les hautes écoles. Un contrat court jusqu’à fin 2027.

Les programmes menés avec Basel Area ont été ajustés pour répondre aux besoins des entreprises, notamment dans les domaines des technologies médicales, de la digitalisation et de l’intelligence artificielle. À Courroux, l’antenne jurassienne du parc suisse de l’innovation accueille actuellement 34 entités pour 63 collaborateurs. /comm-mlm


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