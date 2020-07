Vaste rappel de masques dans le canton du Jura

Le Jura rappelle des masques distribués dans la région et contaminés par un champignon. C’est ce que nous apprend un communiqué publié vendredi après-midi par les autorités cantonales. 175'000 pièces sont concernées. La Pharmacie de l’armée suisse a révélé jeudi la contamination par un champignon et le rappel d'un total de 13,5 millions de masques délivrés aux cantons par l’armée. Ces protections ont été contaminées par un champignon, selon la Pharmacie de l’armée suisse. Ce champignon est nommé aspergillus fumigatus et est « inoffensif dans la majorité des cas », assure le canton dans son communiqué. Le port de ces masques est toutefois « fortement déconseillé », d’où ce rappel.





Des masques contaminés distribués à Delémont et Saignelégier

Il se trouve qu’une partie des boîtes contaminées a été distribuée dans le canton du Jura, soit un total de 175'000 masques. Ils ont été délivrés dans le cadre de la distribution gratuite aux personnes qui bénéficient d’un subside total pour les primes d’assurance maladie. Les masques donnés à Delémont et Saignelégier sont concernés. Ceux distribués à Porrentruy sont conformes, selon le canton, qui a tracé scrupuleusement les boîtes. Du côté des autorités sanitaires jurassiennes, cette nouvelle suscite de vives réactions. « Cette affaire est un véritable scandale, nous a confié Nicolas Pétremand, chef du service de la santé publique. Cela est totalement indépendant de notre volonté et le rappel et la distribution des nouveaux masques vont générer énormément de travail ».

Les personnes concernées ont été notifiées, ou le seront prochainement, d'après le canton du Jura. Elles pourront échanger leur boîte gratuitement contre des boîtes conformes. Les échanges pourront se faire à la division artisanale à Delémont (rue de la jeunesse 32), ainsi qu'à Saignelégier dans le bâtiment de la voirie (rue des Rangiers 40) dès samedi 11 juillet entre 9h et 12h, puis du lundi 13 au mercredi 15 juillet entre 9h et 18h. /comm-tna