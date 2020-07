Une mesure bien accueillie par les baigneurs

Certains utilisateurs parlent du « courage » des autorités bruntrutaines de prendre cette mesure au vu de l’affluence et du manque de respect des règles appliquées dans l’enceinte du site. D’autres évoquent une mesure discriminante et peu soutenable face à des familles françaises avec enfants interdites d'accès. Cette nouvelle restriction fait beaucoup parler et attire même des baigneurs qui espèrent ainsi croiser un peu moins de monde autour des bassins.

Les personnes au bénéfice d’un abonnement peuvent entrer, peu importe leur nationalité. Idem pour les touristes séjournant dans le Jura. /ncp