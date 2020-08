L'UDC Jura ne lancera pas de troisième candidat dans la course au Gouvernement

Il n'y a pas eu de nouveau coup de théâtre. Un peu plus d'un mois après une assemblée houleuse, l'UDC Jura a validé vendredi son ticket pour les prochaines élections au Gouvernement jurassien. La section cantonale lancera donc la Franc-Montagnarde Brigitte Favre et le Vadais Didier Spies dans la course. Les deux députés avaient déjà été nommés par acclamation à la fin du mois de juin, après le retrait inattendu de Romain Schaer. Depuis, aucun autre Ajoulot ne s'est proposé, et la petite quarantaine de membres présents au café de la Poste à Glovelier vendredi n’a pas souhaité retoucher cette liste qui sera celle proposée aux électeurs le 18 octobre prochain. /vja