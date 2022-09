Pour un renforcement de la protection des mineurs

Les enseignants doivent montrer patte blanche pour pouvoir exercer leur profession. C’est la conviction de Francine Stettler et de ses collègues de l’UDC Jura. La députée suppléante de Soyhières a déposé mercredi une motion au Parlement jurassien. Elle entend renforcer la protection des mineurs dans le milieu scolaire. L’élue veut ainsi que le Gouvernement exige des enseignants l’extrait spécial de leur casier judiciaire. Cette partie du document « indique s’il est interdit à une personne d’entrer en contact ou d’exercer une activité avec des mineurs », détaille Francine Stettler. Selon elle, les autorités jurassiennes demandent actuellement « l’extrait du casier judiciaire et non pas l’extrait spécial ». Elle souhaite, en outre, une vérification périodique de ce document. /msc