Le PDC Jura lance sa campagne avec Viola Amherd

Le PDC Jura se met en ordre de marche en vue des élections cantonales de cet automne. Les démocrates-chrétiens ont lancé leur campagne vendredi soir lors d’un congrès qui a rassemblé 200 personnes à Glovelier, dont la Conseillère fédérale Viola Amherd. La cheffe du Département de la défense, de la protection de la population et des sports est venue soutenir les candidats PDC au Gouvernement et Parlement, puis militer pour l’achat de nouveaux avions de combats. Les Suisses se prononceront sur cet objet le 27 septembre prochain.





Le PDC pour l’achat d’avions, même si l’opposition s’est manifestée

Viola Amherd a donc insisté sur la nécessité de renouveler la flotte aérienne militaire pour assurer la défense de la population, puisque les avions actuels devront être retirés du service en 2030. L’opération coûterait 6 milliards de francs. La Conseillère fédérale a tout de même fait face à quelques opposants. La députée franc-montagnarde Françoise Chaignat est montée à la tribune et a déclaré que les avions n’ont pas empêché la tenue d’attentats terroristes, comme ceux du 11 septembre 2001 à New York ou ceux qui ont touché Paris plus récemment. « Les dangers sont ailleurs et les besoins multiples », a argumenté Françoise Chaignat, qui a aussi évoqué l’aspect polluant des appareils. Mais au final, le congrès a appelé le peuple à voter « oui » par 142 voix contre 20 et 27 abstentions. Le PDC Jura s’est également prononcé en faveur de la modification des lois sur la chasse, sur l’impôt fédéral direct et sur les allocations pour perte de gain. A l’unanimité moins une abstention, il rejette en revanche l’initiative « Pour une immigration modérée ».





Le développement durable en toile de fond

Les démocrates-chrétiens ont ensuite évoqué les élections cantonales d’octobre, avec l’objectif de récupérer un deuxième siège au Gouvernement et de constituer un groupe parlementaire fort. « L’unité du PDC est fondamentale. Nous sommes engagés après la perte du statut de premier parti du Jura. Notre programme sera axé sur le développement durable », a déclaré le secrétaire général Gauthier Corbat. Le PDC Jura a finalement présenté aux membres ses candidats à l’exécutif et au législatif. Il dévoilera officiellement ses listes la semaine prochaine après l’assemblée de la fédération d’Ajoie. /rch