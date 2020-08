Deux têtes au lieu d’une au service UEI

Ils seront deux pour mener à bien le service Urbanisme, Equipement et Intendance de Porrentruy. Le Conseil municipal a informé jeudi après-midi de la nomination de Yan Pellaton et Jérémy Huber à ce poste. Déjà employé au sein de l’administration municipale en tant que chefs de secteurs, le duo s’est proposé pour reprendre la fonction laissée vacante en début d’année. La Municipalité se laisse un an pour valider définitivement cette organisation en vigueur depuis juillet. /comm-ncp