Deux conseillers fédéraux dans le Jura

Les grandes figures de l’UDC sont dans le Jura. Depuis ce vendredi et jusqu’à samedi, les deux conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ueli Maurer, le nouveau président du parti Marco Chiesa et le groupe parlementaire fédéral sont en visite dans le canton. Ils ont choisi le Jura pour leur séance de travail.

Au niveau suisse, les finances ont été mises à mal par la crise du coronavirus, le Conseil fédéral évoque un déficit de plus de 3 milliards de francs pour l’année 2020 et de 1,1 milliard pour l’année suivante. Ueli Maurer, conseiller fédéral en charge des finances, était invité du journal de 18h. Il se veut rassurant sur les perspective d'avenir :