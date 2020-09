« On a vu que c’était possible et que ça fonctionnait »

Les lampadaires publics éteints de minuit à 4h45. Depuis ce mois d’août, c’est devenu une réalité quotidienne pour les 15 villages qui composent la commune neuchâteloise de Val-de-Ruz. Dans le Jura, Fontenais a testé l’idée durant l’été et sonde sa population pour savoir quelle suite y donner. Le commentaire de Cyprien Lovis.

« Aujourd’hui exception, l’extinction des lampadaires publics au milieu de la nuit devrait devenir la règle. »