Un champ qui reste bien silencieux

Le Noirmont devait vibrer jusqu'à samedi soir, mais l’ambiance est bien calme : le Chant du Gros n’a pas lieu cette année en raison du coronavirus. Le village franc-montagnard est ainsi privé de son festival, et des milliers de visiteurs qui viennent assister aux concerts et faire la fête. L’absence de cet événement musical majeur a bien sûr un impact sur la population et les commerçants du Noirmont, aussi bien sur le plan financier que social.



Quelques notes de musique ont bien résonné jeudi soir au Noirmont, jouées par la clique locale, les Toétchés. Un geste solidaire envers les organisateurs, pour apporter malgré tout un peut d'animation au village, mais sinon, le village est anormalement calme.



Ce vide, beaucoup d’habitants le ressentent. C’est le cas de Sandrine, une habituée du Chant du Gros : en 28 ans, elle n’a manqué qu’une seule édition, la première. Pourtant, elle regarde déjà vers l’avenir :