Un P’tit du Gros qui attire toujours plus les artistes suisses

Le P’tit du Gros a l’embarras du choix. Le festival revient pour une 14e édition en même temps que le Chant du Gros du 3 au 5 septembre. Sa programmation a été dévoilée mercredi matin devant la presse au Noirmont. Au menu : de nombreux artistes suisses comme Samora, Eileen, Superweak, Fauste, Antoino et bien d’autres encore. Certains sont expérimentés, d’autres découvriront les joies de la scène. Plus de 300 dossiers sont arrivés entre les mains des programmateurs cette année, de quoi découvrir du beau monde, à en croire le co-président Quentin Arnoux. « Il y a un gros travail d’écoute et de découverte, mais c’est à chaque fois du plaisir, car on découvre énormément de talents. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui font de la musique et qui essaient de se faire une place dans le milieu. Notre but est aussi d’apporter un retour à ces artistes qui ne sont pas forcément sélectionnés, mais qui pourront retenter leur chance », explique-t-il.