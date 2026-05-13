Un P’tit du Gros qui attire toujours plus les artistes suisses

Le festival du P’tit du Gros revient pour une 14e édition avec toujours le même objectif, à savoir mettre en lumière les artistes régionaux et nationaux. Les organisateurs ont reçu cette année près de 300 dossiers.
Le P’tit du Gros a l’embarras du choix. Le festival revient pour une 14e édition en même temps que le Chant du Gros du 3 au 5 septembre. Sa programmation a été dévoilée mercredi matin devant la presse au Noirmont. Au menu : de nombreux artistes suisses comme Samora, Eileen, Superweak, Fauste, Antoino et bien d’autres encore. Certains sont expérimentés, d’autres découvriront les joies de la scène. Plus de 300 dossiers sont arrivés entre les mains des programmateurs cette année, de quoi découvrir du beau monde, à en croire le co-président Quentin Arnoux. « Il y a un gros travail d’écoute et de découverte, mais c’est à chaque fois du plaisir, car on découvre énormément de talents. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui font de la musique et qui essaient de se faire une place dans le milieu. Notre but est aussi d’apporter un retour à ces artistes qui ne sont pas forcément sélectionnés, mais qui pourront retenter leur chance », explique-t-il.
Quentin Arnoux : « On découvre énormément de talents. »
Depuis quelques années maintenant, de plus en plus de groupes alémaniques sont présents sur la scène du P’tit du Gros. C’est une volonté de la part du comité. « On ne se rend pas forcément compte d’un point de vue romand de tout ce qui se fait de l’autre côté de la Sarine ou du Röstigraben, mais il y a énormément de talents aussi. Ces artistes sont souvent très heureux de venir se produire pour la première fois sur une scène romande », raconte Quentin Arnoux. D’autres dossiers commencent à arriver d’au-delà des frontières helvétiques, notamment de France voisine, mais pour l’instant la porte est fermée pour eux. « La mission associative du P’tit du Gros doit rester la même, c’est-à-dire de mettre en avant la scène musicale suisse. Le Chant du Gros est là pour accueillir des artistes internationaux », ajoute le co-président.
Quentin Arnoux : « Le P’tit du Gros a vraiment cette ambition d’accueillir les familles. »
Comme ces dernières années, le P’tit du Gros aura à cœur d’accueillir les familles. De nombreuses animations seront mises en place pour attirer ce public, comme des activités de cirque, des jeux, des fresques, des graffitis et plus encore. Retrouvez la programmation du P’tit du Gros ici./lge