Kyo a soufflé un air de début de millénaire sur le Chant du Gros

La nostalgie des années 2000 a frappé de plein fouet le Chant du Gros. Kyo est monté sur la scène principale du festival franc-montagnard vendredi soir. Pour sa deuxième fois au Noirmont après un premier passage en 2018, le groupe de rock français a repris ses plus grands tubes issus de ses albums « Le chemin » sorti en 2003, « 300 lésions » un an après et « L’équilibre » arrivé en 2014. Kyo en a aussi profité pour présenter le titre « K17 » qui figure sur son futur opus qui sera disponible fin octobre. Mais ce sont bien les chansons du début du millénaire qui ont ravi le public. « Ça rappelle des souvenirs d’adolescence et on est toujours attachés à ces moments », apprécie le chanteur Benoît Poher qui a pu, le temps d’une soirée, se replonger dans de beaux échanges avec le public. /nmy