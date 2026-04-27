Bigflo et Oli, Michel Fugain et Julien Doré au Chant du Gros

Les organisateurs ont dévoilé la programmation de la prochaine édition lundi matin. Elle se ...
Bigflo et Oli, Michel Fugain et Julien Doré au Chant du Gros

Les organisateurs ont dévoilé la programmation de la prochaine édition lundi matin. Elle se déroulera du 3 au 5 septembre.

Le Chant du Gros a dévoilé la programmation de sa prochaine édition. (Photo : archives/Damien Carnal) Le Chant du Gros a dévoilé la programmation de sa prochaine édition. (Photo : archives/Damien Carnal)

Le prochain Chant du Gros au Noirmont fera la part belle à la chanson française. Les organisateurs du festival taignon ont levé le voile lundi matin sur la programmation de la 34e édition, qui se tient du 3 au 5 septembre. Le jeudi verra s'enchainer Gaëtan Roussel, Julien Doré, les rappeurs français La Rvfleuse et Rim'k, les Jurassiens du Serge Band, ou encore Charlie Winston. Le vendredi, place à Bigflo et Oli, Maryne, Matmatah, Helène Ségara, Léman, L2B, The Sidh et le duo de DJs jurassiens Notting. Le samedi, le festival accueillera Matt Pokora, Michel Fugain, Lily Wood and The Prick, Superbus, Helena, Lgmx, Sniper, La p'tite fumée et Ultra Vomit. /rce


Développement suit...


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Le dossier du lundi » : Loïc Dobler fait son entrée à Berne

« Le dossier du lundi » : Loïc Dobler fait son entrée à Berne

Région    Actualisé le 27.04.2026 - 11:05

« Rendez-vous sport » : Ouverture du Trophée jurassien

« Rendez-vous sport » : Ouverture du Trophée jurassien

Région    Actualisé le 27.04.2026 - 10:55

« Les Nouvelles du champ » : Mathieu Saucy

« Les Nouvelles du champ » : Mathieu Saucy

Région    Actualisé le 27.04.2026 - 05:39

Sprint final pour les derniers bons destinés à l’entretien de son vélo

Sprint final pour les derniers bons destinés à l’entretien de son vélo

Région    Actualisé le 26.04.2026 - 15:55

Articles les plus lus

Riccardo Reale, le plus jeune sacristain du Jura

Riccardo Reale, le plus jeune sacristain du Jura

Région    Actualisé le 26.04.2026 - 13:09

Sprint final pour les derniers bons destinés à l’entretien de son vélo

Sprint final pour les derniers bons destinés à l’entretien de son vélo

Région    Actualisé le 26.04.2026 - 15:55

Inauguration en grande pompe du véhicule de transport du SIS Haut-Plateau

Inauguration en grande pompe du véhicule de transport du SIS Haut-Plateau

Région    Actualisé le 26.04.2026 - 16:09

« Les Nouvelles du champ » : Mathieu Saucy

« Les Nouvelles du champ » : Mathieu Saucy

Région    Actualisé le 27.04.2026 - 05:39

Le planning familial vu par le prisme du séparatisme

Le planning familial vu par le prisme du séparatisme

Région    Actualisé le 25.04.2026 - 16:22

Riccardo Reale, le plus jeune sacristain du Jura

Riccardo Reale, le plus jeune sacristain du Jura

Région    Actualisé le 26.04.2026 - 13:09

Inauguration en grande pompe du véhicule de transport du SIS Haut-Plateau

Inauguration en grande pompe du véhicule de transport du SIS Haut-Plateau

Région    Actualisé le 26.04.2026 - 16:09

La Dolce vita sur les routes jurassiennes

La Dolce vita sur les routes jurassiennes

Région    Actualisé le 26.04.2026 - 17:36