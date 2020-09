La prévention des « guides nature » a servi

C’est une initiative couronnée de succès qui a vu le jour dans le Jura. En juillet et en août, six étudiants, devenus « guides nature », ont sillonné les réserves naturelles du bord du Doubs et des étangs taignons. Leur présence a permis de sensibiliser les nombreux touristes aux bons comportements à adopter dans ces zones. Les trois entités à l’origine du projet – l’Office jurassien de l’environnement du Canton du Jura, Jura Tourisme et le Parc naturel régional du Doubs – ont dressé, ce vendredi, un bilan très positif de cette expérience qui est appelée à être renouvelée l’an prochain, en fonction des budgets alloués.





Sites problématiques mieux ciblés

L’expérience de ces jeunes guides a porté ses fruits. Elle a permis de placer le focus sur certains sites qui posent problème et l’origine des soucis. Parmi les dizaines de milliers de touristes en villégiature dans notre région, seuls 150 cas problématiques ont été constatés par les guides. Aux abords des étangs des Franches-Montagnes (réserve naturelle de la Gruère, étang des Royes et étang de Plain-de-Saigne), les principaux délits ont consisté à piétiner les zones qui ne sont pas balisées ou encore à allumer des feux de manière illégale. C’est le site de l’étang de la Gruère qui a surtout été victime de son succès populaire. Sur le Doubs, la grande majorité des soucis rencontrés ont concerné les activités aquatiques. De nombreux matelas pneumatiques ou paddles ont envahi le cours d’eau, ce qui est interdit. Le camping sauvage, les feux et l’abandon de déchets sont également des problématiques récurrentes. Le secteur le plus touché est celui de Ravine.