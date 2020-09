Une fin de Tour qui nous la boucle

Un Tour de France surprise qui se termine en apothéose. La Grande boucle a sacré dimanche Tadej Pogacar, le plus jeune vainqueur de la course depuis 1904. Le Slovène de l’équipe UAE Emirates a chipé le maillot jaune à son compatriote Primoz Roglic samedi lors du contre-la-montre de la Planche des Belles-Filles. L’Australien Richie Porte complète le podium d’une course déplacé de juillet à septembre à cause du Coronavirus.

L’ancien coureur professionnel, Christophe Moreau, était l’invité de La Matinale sur RFJ pour analyser cette course particulière.

Course dominé donc par la Jumbo Visma de Primoz Roglic mais gagné par un Tadej Pogacar sorti du chapeau. Christophe Moreau nous raconte l’avant-dernière étape qui a tout chamboulé :