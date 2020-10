Sur les traces d'une delémontaine juive déportée

Une dizaine d'élèves du Collège de Delémont âgés de 14 et 15 ans ont participé au projet européen « Convoi 77 », du nom du dernier convoi entre le camp de transit de Drancy et le camp d'extermination d'Auschwitz. Le projet est destiné à l'enseignement scolaire. Dans le cadre de leur cours d'histoire, les écoliers delémontains ont réalisé la biographie de Jeanne Haas-Ulmann, une femme juive originaire d'Alsace mais née à Delémont en 1879. Comme des millions d'autres juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été exterminée dans les camps de la mort. Une histoire que cette classe de onzième année a pu étudier pendant deux mois de façon participative, en récoltant des informations sur le terrain et au travers d'archives :