Autorités de Moutier et Préfecture : la carte de l’apaisement

Toujours au chapitre de l’appartenance cantonale de Moutier, les partis ont lancé leurs premières banderilles lors des déclarations de groupe au Conseil de ville. Pour l’Entente jurassienne, Julien Berthold a tenu à rappeler « qu’il n’existe aucun problème avec le registre électoral et que le vote pourra se dérouler dans de parfaites conditions. (…). Nous avons plus que jamais les arguments de notre côté. (…). Espérons seulement que les esprits chagrins et revanchards sauront enfin respecter le verdict populaire et s’abstiendront de se livrer, à nouveau, à une surenchère de recours fallacieux et infondés ».

De son côté, le groupe anti-séparatiste « Ensemble Prévôtois » est revenu sur des propos tenus par le directeur de « Moutier Ville Jurassienne », qui a déclaré qu’il y a « environ 500 à 1'000 personnes à revoir ou à voir, qui viennent d’avoir leur majorité civique ou qui sont arrivées récemment à Moutier. Ces personnes sont influençables ». Le porte-parole André Piguet se demande d’où le directeur de campagne de MVJ tient une telle liste de personnes et quels moyens seront utilisés pour les « influencer » ? Et d’ajouter : « Nous voulons que la population de Moutier puisse donner son avis librement sur son avenir. Nous ne voulons pas des méthodes de « Moutier Ville Jurassienne » et de ses listes de « personnes influençables ». »

Outre le dossier institutionnel, le Conseil de ville a encore approuvé à l’unanimité le rapport du Conseil municipal relatif au Règlement de soutien financier communal destiné au traitement dentaire des ménages aux revenus et fortune modestes. Il a aussi approuvé et classé – à une majorité évidente – une motion interne du PSA Patrizio Robbiani qui demandait qu’une étude de faisabilité soit menée pour l’installation d’un système de vote électronique pour les séances du législatif prévôtois. /rch