Un premier conseiller de ville « étranger » à Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a été le théâtre d’un moment historique lundi soir. Pour la première fois, un ressortissant étranger a siégé au sein du législatif de la cité prévôtoise. Cette nouveauté est liée au transfert de la ville dans le Jura où les étrangers disposent du droit d’éligibilité au niveau communal, à l’exception du poste de maire. Le Dominicain Eddy Germoso Vasquez a, en effet, remplacé la démissionnaire Anne-Catherine Boegli dans les rangs du groupe Moutier à venir. Installé depuis 20 ans à Moutier, il nous a indiqué être fier de vivre ce moment particulier. « Je me sens intégré et je voulais apporter mon énergie à la ville que j’aime », a-t-il ajouté.

