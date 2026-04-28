Un premier conseiller de ville « étranger » à Moutier

Le Dominicain Eddy Germoso Vasquez a siégé lundi soir à la séance du législatif prévôtois. ...
Un premier conseiller de ville « étranger » à Moutier

Le Dominicain Eddy Germoso Vasquez a siégé lundi soir à la séance du législatif prévôtois. Il s’agit d’une première liée au transfert de Moutier dans le Jura.

Eddy Germoso Vasquez a assisté lundi soir à sa première séance du Conseil de ville. Eddy Germoso Vasquez a assisté lundi soir à sa première séance du Conseil de ville.

Le Conseil de ville de Moutier a été le théâtre d’un moment historique lundi soir. Pour la première fois, un ressortissant étranger a siégé au sein du législatif de la cité prévôtoise. Cette nouveauté est liée au transfert de la ville dans le Jura où les étrangers disposent du droit d’éligibilité au niveau communal, à l’exception du poste de maire. Le Dominicain Eddy Germoso Vasquez a, en effet, remplacé la démissionnaire Anne-Catherine Boegli dans les rangs du groupe Moutier à venir. Installé depuis 20 ans à Moutier, il nous a indiqué être fier de vivre ce moment particulier. « Je me sens intégré et je voulais apporter mon énergie à la ville que j’aime », a-t-il ajouté.

Eddy Germoso Vasquez : « Je suis fier d’apporter mes compétences à la ville qui m’a accueilli chaleureusement. »

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En tant que fan et joueur de basket, le nouveau conseiller de ville dit vouloir mettre le sport en avant lors de son mandat ainsi que la jeunesse et les questions d’énergie. /alr


 

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