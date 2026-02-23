Des caméras pour surveiller les écopoints à Moutier

La lutte contre les incivilités aux écopoints va franchir un cap supplémentaire à Moutier. Le Conseil de ville a accepté lundi soir, par 28 voix contre 3 et 2 abstentions, une motion du groupe Moutier à venir qui demande d’installer des caméras. La Municipalité prévoit, dans un premier temps, de se doter de deux appareils qui permettront la surveillance de différents sites de manière tournante. L’exécutif prévôtois soutenait le texte porté par Francis Pellaton, estimant que les actions de sensibilisation ne sont plus suffisantes en la matière. « C’est un sujet récurrent. Il y a des problèmes autant dans le ramassage porte-à-porte que dans les points de récolte », nous a expliqué le conseiller municipal Clément Piquerez.

