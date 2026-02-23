Des caméras pour surveiller les écopoints à Moutier

Le Conseil de ville a approuvé lundi soir une motion de Moutier à venir qui demande d’installer ...
Le Conseil de ville a approuvé lundi soir une motion de Moutier à venir qui demande d’installer un système de vidéosurveillance pour lutter contre les incivilités aux points de récolte des déchets.

Des caméras seront bientôt installées à Moutier pour surveiller les écopoints. (Photo : archives).  Des caméras seront bientôt installées à Moutier pour surveiller les écopoints. (Photo : archives). 

La lutte contre les incivilités aux écopoints va franchir un cap supplémentaire à Moutier. Le Conseil de ville a accepté lundi soir, par 28 voix contre 3 et 2 abstentions, une motion du groupe Moutier à venir qui demande d’installer des caméras. La Municipalité prévoit, dans un premier temps, de se doter de deux appareils qui permettront la surveillance de différents sites de manière tournante. L’exécutif prévôtois soutenait le texte porté par Francis Pellaton, estimant que les actions de sensibilisation ne sont plus suffisantes en la matière. « C’est un sujet récurrent. Il y a des problèmes autant dans le ramassage porte-à-porte que dans les points de récolte », nous a expliqué le conseiller municipal Clément Piquerez.

Clément Piquerez : « On doit aller un peu plus loin dans la répression. »

Ecouter le son

Le Conseil municipal et le motionnaire ont mis en avant l’effet dissuasif de la vidéosurveillance. Selon l’exécutif, plusieurs autres communes ont constaté une baisse de la petite criminalité dans les zones équipées. Clément Piquerez a toutefois rappelé qu’un tel système pose des questions liées à la vie privée. La Municipalité devra ainsi se doter d’un règlement. Celui-ci définira le cadre légal de la mise en place des caméras, de l’exploitation des données enregistrées et des procédures de visionnage. Le projet devra aussi être soumis au Préposé à la protection des données et à la transparence. /alr


