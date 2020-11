Un chantier « à l’heure près »

Deux semaines et pas un jour de plus. C’est le temps qu’il reste aux artisans du chantier de la patinoire à Porrentruy pour terminer leur travail. La Raiffeisen Arena va accueillir son tout premier match le mercredi 18 novembre. Le HC Ajoie en découdra alors avec Sierre en Swiss League de hockey sur glace. D’ici-là, les ouvriers n’auront pas le temps de chômer. « On sera prêt », assure Gregory Pressacco. Le responsable technique du SIDP, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, ne cache pas que la marge de manœuvre se réduit. « On est bientôt à l’heure près », lâche-t-il. L’avancée du chantier a été perturbée par le coronavirus avec un cas positif et des quarantaines. « Mais ça n’a pas fondamentalement mis en péril l’ouverture du 18 », selon Gregory Pressacco.