La parole aux responsables de parti

Des vainqueurs et des perdants. Selon le parti politique, le second tour de l’élection au Gouvernement jurassien a provoqué des joies ou des peines. Les responsables des différentes formations politiques qui ont pris part à la course à l’exécutif cantonal étaient les invités de La Matinale ce lundi.

Le président du PDC Jura, Pascal Eschmann, fait grise mine après la perte définitive du second siège de son parti. Le président du PCSI Thomas Schaffter est lui tout sourire grâce à la réélection de son candidat David Eray :