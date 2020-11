« La p’tite phrase » - Constats de campagne

« Les Jurassien.ne.s détestent recevoir des ordres ! »

La réélection du Gouvernement jurassien in corpore dimanche a clôt l’automne électoral dans la région. Un automne pas comme les autres puisque la situation sanitaire a complètement chamboulé la campagne. Cyprien Lovis s’est attardé sur deux constats qui découlent du résultat de dimanche : les mots d’ordre ne font plus recette et une majorité de citoyens ne souhaite plus élire ses représentants.

« A l’aube d’une législature de gestion de crises »