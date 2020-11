« La p’tite phrase » - Forêts (dés)enchantées

« On se dit que les forêts sont là, que c’est pour toujours… Mais en fait, peut-être que… »

Les forêts jurassiennes proposent un mélange de couleurs saisissant en cet automne 2020, aidées par une météo digne d’un été de Saint-Martin. Orange, jaune, rouge, brun s’unissent et fleurissent dans nos mémoires et sur les réseaux sociaux, preuves que la population s’invite en forêt en ces temps pandémiques. Au détour d’une course à pied, Cyprien Lovis s’est lancé dans une réflexion mêlant la beauté et la souffrance des forêts jurassiennes.