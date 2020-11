Pourquoi la Raiffeisen Arena s’est assombrie

Quelques joueurs chanceux du HC Ajoie ont pu, ce mercredi matin, griffer la première glace immaculée de la nouvelle Raiffeisen Arena. Six joueurs sortis un peu plus tôt de quarantaine alors que le reste de leurs coéquipiers ne découvriront le nouvel écrin que vendredi lors de la reprise de l’entraînement collectif. Si l’intérieur, déjà présenté par RFJ, suscite une admiration unanime des observateurs, l’aspect extérieur du bâtiment pourrait en surprendre quelques-uns. Alors que l’on s’attendait à une patinoire couleur chêne, entourée de bois clair comme le montraient les premiers plans de synthèse, le bardage posé est finalement sombre et vire au gris. « Ce choix a été fait pour une question de durabilité. On sait que le bois a tendance à changer de couleur, à virer au gris en vieillissant, on a donc décidé d’opter pour une couleur qui va rester dans cette même teinte que l’on a aujourd’hui », explique Gérard Meyer, président du comité de pilotage.