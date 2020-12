Budget accepté dans la douleur

Peu de discussions au final, mais une amertume certaine. Les élus de Moutier ont accepté lundi soir le budget 2021, déficitaire à hauteur de plus d’1,35 million de francs. Ils l’ont fait par 24 voix pour et 16 abstentions, principalement dans le camp antiséparatiste. Dans un même temps, le Conseil de ville a pris connaissance de la planification financière 2020-2025, qui vise l’assainissement des finances communales moyennant plusieurs mesures. Parmi celles-ci, une augmentation d’un point de la quotité d’impôts (de 1,94 à 2,04) dès 2023. En situation de découvert au bilan depuis le 1er janvier 2020, la commune de Moutier continuera à creuser en négatif jusqu’en 2023 selon la planification, avant d’entamer son redressement. « Pourquoi attendre pour agir ? Il n’est pas admissible de poursuivre une politique de l’autruche et ainsi accentuer encore ce découvert », a réagi René Wahli (Interface). Selon lui, les autorités, Conseil municipal et Conseil de ville confondus, ont raté ces dernières années le train de l’anticipation de mesures graduelles. « Aujourd’hui n’est plus le temps des tergiversations mais bien celui des mesures brutales induites par un manque flagrant de vision. Assumons notre part de responsabilité », a-t-il martelé.