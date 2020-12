Restrictions nationales pour les restaurants et les magasins

Les restaurants et les bars devront fermer de 19h à 6h à partir de samedi. Magasins, marchés, musées, bibliothèques, centres de loisirs ou de sport devront se plier aux mêmes horaires. Les offres à l'emporter et de livraison pourront elles se poursuivre jusqu'à 23h.

Seuls les restaurants et les bars pourront rester ouverts les dimanches et jours fériés. Le 24 décembre et le jour de la Saint-Sylvestre, ils pourront même accueillir leurs clients jusqu'à une heure du matin.

Exceptions prévues

Des exceptions sont toutefois prévues pour les cantons les moins touchés. Les établissements pourront rester ouverts jusqu'à 23h. Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies. Le taux de reproduction doit rester en dessous d'un pendant sept jours, et l'incidence journalière sur sept jours doit rester sous la moyenne suisse durant une semaine. Selon le conseiller fédéral en charge de la santé Alain Berset, l'ensemble des cantons romands sont concernés par ces exceptions. Les restaurants et magasins du canton de Berne devront eux fermer dès 19h.

Par ailleurs, les cantons doivent disposer de capacités suffisantes dans les centres de traçage des contacts et dans les services de santé. Dernier point: le canton doit discuter d'une éventuelle extension des horaires d'ouverture avec ses voisins.

La conférence de presse du Conseil fédéral du 11.12.2020 :