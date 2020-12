Porrentruy veut se doter d’une stratégie énergétique

Porrentruy se donne les moyens pour entamer sa transition énergétique. Le budget 2021 a été doublé sur ce poste, passant ainsi à 70'000 francs. Cette somme doit permettre de financer le suivi énergétique et de concrétiser des projets. Le déploiement de panneaux solaires photovoltaïques sur le territoire communal est notamment en ligne de mire. En parallèle, la ville souhaite se doter d’une stratégie énergétique communale afin de définir le potentiel d’économie et de production énergétique. Ces différents dossiers seront portés désormais par la société SACEN, basée à Delémont et détenue par des pouvoirs publics, selon le communiqué de la ville de Porrentruy transmis lundi. /comm-ncp