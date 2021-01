« Pouvoir être dehors, par les temps qui courent, ça fait plaisir ! »

Depuis Nouvel-An, les hauteurs du Jura offrent un panorama splendide qui tend à se raréfier. Il est donc plus que temps de profiter de cet or blanc tombé pendant les Fêtes, que le froid actuel maintient au sol. Une immersion dans la neige qui permet d’aérer corps et esprit, et a inspiré La p’tite phrase (mardi 8h20 sur RFJ) de cette semaine à Cyprien Lovis.