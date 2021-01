Vidéosurveillance des examens : motion déposée

La motion populaire, lancée par la Fédération neuchâteloise des étudiants (FEN), a été déposée vendredi auprès du secrétariat du Grand Conseil neuchâtelois avec 111 signatures. Le texte demande l'abandon de la vidéosurveillance lors des examens et l'octroi d'une tentative supplémentaire.

« La vidéosurveillance provoque un stress supplémentaire dans une période compliquée. De plus, le logiciel à télécharger est lourd et fait bugger les ordinateurs. On a eu beaucoup de remarques en lien avec des problèmes, avec les premiers examens effectués », a expliqué à Keystone-ATS Léa Spini, secrétaire générale de la FEN.

« On a bon espoir que la motion soit traitée par le Grand Conseil lors de la session de la semaine prochaine », a ajouté Léa Spini. Cette dernière reconnaît que même si le texte est adopté, l'abandon de la vidéosurveillance arrivera trop tard pour la majorité des examens. Mais cela sera utile, si des prochains examens (en juin par exemple) devaient se passer à nouveau en ligne, a-t-elle précisé.

La FEN demande aussi qu'une tentative supplémentaire - soit une 3e tentative - soit accordée à tous les étudiants. « Ce point-là pourrait être introduit pour la session d'examens en cours », pour autant que la motion soit acceptée par les députés, a expliqué Léa Spini. /ATS-gtr