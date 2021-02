Le monde en cause : les motels brésiliens ne connaissent pas la crise

Direction le Brésil ce mardi. Le pays d’Amérique latine compte plus de 5’000 motels, et pendant la pandémie, ces lieux réservés aux adultes n'ont pas autant souffert que les hôtels ou les restaurants. L’une des raisons : les mesure d’hygiène y sont scrupuleusement respectées. Par ailleurs, les couples qui fréquentent ces établissements ne croisent personne. Reportage dans l'un des motels les plus luxueux de São Paulo avec notre correspondante au Brésil, Marie Naudascher :