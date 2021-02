Solide, la Tête de Moine

Le fromage suisse a toujours la cote



De manière globale, le secteur du fromage suisse a connu une hausse de ses exportations l’an dernier à plus de 77'000 tonnes. Les importations ont aussi augmenté de 11,7% selon les chiffres dévoilés cette semaine par Switzerland Cheese Marketing. Environ 45% du lait suisse est transformé en plus de 700 spécialités fromagères dans le pays. Et près de 40% de ces variétés sont exportées dans plus de 70 pays du monde entier. /oza