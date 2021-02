Les associations professionnelles veulent une réouverture le 1er mars

Le cri d’alarme des associations professionnelles jurassiennes. L’Association du commerce jurassien, la Fédération des Entreprises Romandes de l'Arc jurassien, GastroJura, Jura Tourisme et la Chambre de commerce et d’industrie du Jura ont envoyé lundi un message commun au Conseil fédéral. Elles demandent au Gouvernement de rouvrir les commerces qualifiés de non-essentiels, les restaurants, ainsi que les activités de loisirs dès le 1er mars, tout en maintenant les conditions sanitaires justifiées. Ces associations professionnelles jurassiennes veulent ainsi éviter des conséquences socioéconomiques et psychologiques catastrophiques au sein de notre société. /comm-emu