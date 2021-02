Le monde en cause : le Brésil privé de carnaval

C’était déjà arrivé, mais il y a plus d’un siècle. Le carnaval 2021 a été annulé au Brésil à cause de la pandémie. La dernière fois, c’était en 1919 lors de la grippe espagnole. Un coup dur pour toutes les personnes et entreprises qui gravitent chaque année autour de cette fête. Des dizaines de milliers d’emplois sont concernés à travers le pays. Notre correspondante au Brésil, Marie Naudascher, s’est rendue dans une école de Samba de São Paulo. Son reportage :