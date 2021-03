Importante opposition contre une zone 30 km/h à Delémont

Sept oppositions viennent contester la mise en place d’une zone limité à 30 km/h à Delémont. Le secteur concerné va du giratoire du Stand (à la Route de Porrentruy) jusqu’au Faubourg des Capucins (en direction du site delémontain de l’H-JU). Le projet,

qui se veut un test sur 6 à 12 mois pour réduire les nuisances sonores, est issu d’une motion socialiste acceptée par le législatif de la capitale en juin 2020.

Or, le tronçon en question est emprunté notamment par les véhicules des pompiers et les ambulances de l’hôpital. Ainsi, les deux institutions, soucieuses de pouvoir intervenir aussi rapidement que possible en cas d’urgence, ont fait part de leur opposition au projet. Il en va de même pour le TCS, un groupe d’habitants du quartier concerné ainsi que trois particuliers.

La commune de Delémont va organiser une séance de conciliation. /afa