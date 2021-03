« La p’tite phrase » - Sortez jeunesse !

« C’était un peu difficile pour nous de les refuser, et pour eux de comprendre qu’ils ne pouvaient pas venir »

Il ne faut jamais faire de généralité, mais la période est difficile pour les jeunes. Depuis un an, ils subissent les restrictions liées à la pandémie et leur moral, déjà fragile par essence, est mis à rude épreuve. Cyprien Lovis leur a consacré La p’tite phrase (ma, 8h20 sur RFJ) de la semaine pour les encourager à sortir et éviter la solitude.