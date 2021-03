« Plusieurs entreprises pensent à maintenir le télétravail après la crise »

En mars 2020, les autorités demandaient aux entreprises de favoriser le télétravail pour endiguer la pandémie. Et depuis janvier 2021, c’est même devenu une obligation : les employeurs doivent permettre le télétravail quand c’est possible et réalisable à un coût raisonnable. Et ce qui est certain, c’est que le télétravail a chamboulé le quotidien de nombreux Suisses et de plusieurs entreprises. Dans le Jura aussi, certaines firmes permettent à leurs employés de travailler depuis chez eux. Et selon Yves Bron, hygiéniste du travail, l’expérience semble concluante pour de nombreuses entreprises : « Dans les activités de services, telles que les banques ou les assurances, ça marche très bien. » Dans d’autres domaines, en revanche, Yves Bron remarque que des aménagements supplémentaires pourraient être entrepris et il lui arrive d’édicter des recommandations : « Le télétravail reste la meilleure mesure de protection des employés, donc si l’entreprise peut faire un maximum de télétravail, c’est l’idéal… »