Nouveaux assouplissements pour le 22 mars si la situation le permet

Les restaurants pourraient rouvrir leurs terrasses à partir du 22 mars, pour autant que la situation sanitaire le permette. Le Conseil fédéral a annoncé vendredi un nouvel assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, tout en incitant à la prudence.

Le projet mis en consultation auprès des cantons devrait également permettre d'assister à nouveau à des événements sportifs ou culturels et de participer à des manifestations publiques. La limitation des réunions privées pourrait être assouplie. Le Conseil fédéral avertit toutefois qu'il n'est pas certain si et quand ces mesures pourront être mises en œuvre. La conférence de presse du Conseil fédéral avec le président de la Confédération Guy Parmelin et le conseiller fédéral en charge de la santé Alain Berset est à suivre en direct et en vidéo ci-dessous: