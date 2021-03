Consultation élargie pour la nouvelle charte du Parc du Doubs

Le Parc du Doubs élargit la consultation pour définir son avenir. Après avoir réuni lors d’un atelier son comité et les collectivités communales, cantonales et fédérales, il veut désormais intégrer les habitants, les associations et les partenaires et prestataires privés au processus de renouvellement de sa charte pour 2023-2032. Une réunion d’information et de concertation se déroulera le mercredi 31 mars en visioconférence, de 17h30 à 19h30. Les participants pourront y exprimer leurs idées, leurs attentes et leurs besoins.

Pour les responsables de l’institution, « ce nouveau rendez-vous constitue un moment important dans la définition de la stratégie qui guidera l’action du Parc du Doubs ces dix prochaines années ».

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire par courriel d’ici au 29 mars, en précisant nom, prénom, lieu de domicile et le cas échéant l’institution représentée. /comm-lad