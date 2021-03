La Maison de l'enfance de Porrentruy n'a plus de directeur

Plus de directeur à la Maison de l’enfance de Porrentruy. Le Conseil municipal a décidé de ne pas poursuivre la collaboration avec Alain Roussi qui avait pris ses fonctions début février et était encore en période d’essai. L'exécutif communal l'annonce ce mercredi. Il « regrette cette situation », constate que « l’écart par rapport aux attentes est trop important et que le temps ne suffira pas à le compenser ». L’organisation mise en place avant l’arrivée d’Alain Roussi sera maintenue et le fonctionnement de la Maison de l’enfance ne sera ainsi pas affecté, précise le Conseil municipal. /comm-mmi