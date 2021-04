La Poste à domicile à Develier

Les opérations postales se réaliseront depuis chez soi à Develier. La filiale traditionnelle sera remplacée par un service à domicile dès le 31 mai, annonce La Poste ce mercredi. Le géant jaune propose trois prestations à effectuer directement auprès du facteur. Les habitantes et habitants de la commune vadaise pourront ainsi expédier des lettres et des colis, effectuer des versements ou encore retirer de l’argent depuis leur domicile, en ligne, grâce à un code d’accès personnel. Pour les personnes moins à l’aise avec l’informatique, le facteur pourra être sollicité via un marqueur de commande ou par téléphone en appelant le Contact Center de la Poste. Un courrier avec toutes les instructions sera transmis aux citoyens de Develier quelques jours avant l’introduction du service à domicile, précise le géant jaune dans son communiqué. Les guichets postaux resteront ouverts jusqu’au 28 mai à 18h. Par ailleurs, La Poste indique que les citoyens de Develier et de Bourrignon devront passer par la filiale de Delémont pour retirer leurs envois avisés dès le 31 mai.







Une solution pragmatique

Le service à domicile répond à une évolution des habitudes. La Poste constate que le volume d’opérations réalisées aux guichets postaux diminue depuis plusieurs années, au profit des transactions en ligne. La solution d’un service à domicile a été prise par La Poste, après des échanges entre les représentants du géant jaune et des autorités communales de Develier. La fermeture de la filiale traditionnelle avait été annoncée en 2017. /comm-nmy