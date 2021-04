Le Conseil fédéral définit le retour des grandes manifestations

Avec l'augmentation des vaccinations, les événements réunissant plus de 1’000 personnes pourraient redevenir possibles à partir de l'été 2021, estime mercredi le Conseil fédéral. Interdits depuis février 2020, ils n'avaient été autorisés brièvement qu'en octobre dernier.



La situation épidémiologique instable fait peser une épée de Damoclès sur tous les organisateurs de grands événements.

Ceux-ci exigent de longs préparatifs. Le Conseil fédéral indique mercredi qu'il souhaite donner aux organisateurs une sécurité de planification le plus tôt possible. Concrètement, si des manifestations autorisées par un canton ne peuvent avoir lieu pour des raisons épidémiologiques, les organisateurs doivent avoir droit à une indemnisation.

Ce principe, intitulé parapluie de protection, a été introduit par le Parlement dans la loi Covid-19 lors de la session de printemps. Pour recevoir une indemnisation, une manifestation devra être approuvée par le canton, accueillir des visiteurs venant d'autres cantons et réunir au moins 1’000 personnes chaque jour.

De son côté, l'organisateur devra payer une franchise de 30'000 francs et 20% sur le montant restant. En cas d'annulation, le canton paie la moitié du dédommagement, la Confédération l'autre partie. La participation aux coûts de la Confédération et des cantons s'élève à cinq millions de francs au maximum par événement. Le règlement s'applique aux événements qui se déroulent entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022. /ATS