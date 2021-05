« La p’tite phrase » - Entrer dans la légende

« Je n’ai même pas vu s’il était dedans ou pas, j’ai juste entendu l’arbitre siffler »

Six jours après le sacre du HC Ajoie, La p’tite phrase (ma, 8h20 sur RFJ) se transforme cette semaine en p’tite lettre à l’adresse de l’auteur du but victorieux : Mathias Joggi. Cyprien Lovis lui fait comprendre que ce n’est pas un hasard si les projecteurs se sont braqués sur lui et que son entrée dans la légende du club ne fait que commencer.