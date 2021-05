L'UP Jurassienne à la croisée des chemins

Fusion dans le Jura bernois



Outre le développement d’activités en ligne, l'UP Jurassienne a présenté plusieurs nouveautés, par exemple l’adaptation de certains cours pour les organiser hors les murs ou encore la mise sur pieds de séjours découvertes dans la nature et à proximité. Autre projet d'envergure : la mise en place du Passeport citoyen 2030, qui ambitionne de mettre en lumière les activités et cours de l'UP en faveur du développement durable. La fusion des sections du Jura bernois - Moutier et environs, Erguël-Tramelan et La Neuveville -, actée en décembre dernier, marque également un tournant. Un nouvel élan bienvenu selon le bureau. L'année 2020 a donc été riche, malgré le contexte difficile. L'UP Jurassienne en sort grandie et renforcée, estiment ses dirigeants. Pour 2021, il s'agira désormais de faire germer ces graines :